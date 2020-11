OSN plánuje kontrolu tankeru u Jemenu, z opuštěného plavidla hrozí únik ropy

Tanker FSO Safer starý 46 let kotví u jemenského přístavu Hudajdá, který kontrolují Húsíové. Plavidlo neprošlo prakticky žádnou údržbou od vypuknutí války před pěti lety mezi Húsíi podporovanými Íránem na straně jedné a jemenskou vládou s podporou koalice v čele se Saúdskou Arábií na straně druhé. Na tankeru je přes milion barelů ropy a podle OSN by její případný únik mohl být až čtyřikrát větší než v případě havárie Exxonu Valdez v roce 1989, kdy do vod u Aljašky vyteklo 100.000 tun ropy.

