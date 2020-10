Palestina s obavami vyhlíží volby v USA: Vítězství Trumpa by bylo katastrofou, řekl premiér

Už uplynulé čtyři roky Trumpovy vlády podle Ištaji vážně Palestincům ublížily. "Pokud budeme žít s prezidentem Trumpem další čtyři roky... ať nás a celý svět chrání Bůh," uvedl v pondělí Ištaja, přičemž komentář umístil také na své facebookové stránky.

Palestinské vedení doposud tradičně veřejně nestranilo ani jednomu z kandidátů v amerických prezidentských volbách. Ištajovy komentáře však podle AP odráží zoufalství Palestinců poté, co je izolovala a oslabila řada kroků nynější americké vlády.

Ramalláh začal Washington bojkotovat poté, co Trump koncem roku 2017 prohlásil Jeruzalém za hlavní město Izraele a později tam nechal z Tel Avivu přesunout americkou ambasádu. Jeruzalém je přitom nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Vzhledem ke spornému statusu města se většina velvyslanectví v Izraeli nachází v Tel Avivu. Izraelský parlament, nejvyšší soud, rezidence prezidenta a většina ministerstev naopak sídlí v Jeruzalémě. Izrael východní část Jeruzaléma obsadil za války v roce 1967 a v červenci 1980 prohlásil v rozporu s rezolucemi OSN celý Jeruzalém za "věčné a nedělitelné hlavní město" státu. Palestinci chtějí mít ve východní části Jeruzaléma hlavní město svého budoucího státu, který by měl zahrnovat jak Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu, tak Pásmo Gazy, kde nyní vládne radikální hnutí Hamás.

Trump také zablokoval americkou finanční pomoc Palestincům v hodnotě stamilionů dolarů, uzavřel kanceláře palestinského diplomatického zastoupení ve Washingtonu a začátkem roku zveřejnil plán pro mír na Blízkém východě, který podle pozorovatelů straní Izraeli. Palestinci jej okamžitě odmítli.

Trumpova administrativa letos také přesvědčila Spojené arabské emiráty a Bahrajn, aby navázaly plnohodnotné diplomatické vztahy s Izraelem. Stejný krok v budoucnu podle Washingtonu podniknou i další arabské země. Tyto dohody přitom podrývají dřívější společné stanovisko arabských států, že Izrael uznají pouze výměnou za mír s Palestinci.

Ištaja vyjádřil naději, že zvolení kandidáta demokratů Joea Bidena by mohlo představovat šanci pro uzavření mírové dohody. "Pokud se věci změní ve Spojených státech, myslím, že se to přímo odrazí na palestinsko-izraelském vztahu," uvedl. "Odrazí se to také na bilaterálním palestinsko-americkém vztahu," dodal.