Palestina zřejmě omezí oslavy Vánoc v Betlémě

Podle ministerstva zdravotnictví by se slavnostního rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Jesliček mělo zúčastnit maximálně 50 lidí. Otvírací doba restaurací v oblasti by měla být zkrácena do 21:00 hodin. Omezena by měla být i účast na bohoslužbách na Štědrý večer. Ministerstvo svá doporučení zveřejnilo v sobotu a palestinští představitelé by konečné rozhodnutí měli sdělit v nejbližších dnech.

Ekonomika Betléma, kde se nachází množství hotelů, obchodů se suvenýry a restaurací, je hodně závislá na vánoční sezoně. Zrušení či omezení oslav by zasadilo další ránu místnímu hospodářství, které je v letošním roce tvrdě postiženo koronavirovou krizí.

Izraelské mezinárodní letiště - jež je hlavní vstupní branou pro cestující ze zahraničí - je pro turisty již řadu měsíců uzavřeno, což počet poutníků předem omezuje, připomíná agentura AP.

Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu, kde leží i Betlém, zaznamenává v poslední době znovu vyšší počty koronavirových případů. Izrael sám se jen pomalu zotavuje ze zářijové krize, kdy úřady kvůli nekontrolovanému šíření infekce nařídily přísný lockdown. Severoizraelské město Nazaret, kde podle křesťanské tradice strávil Ježíš Kristus dětství, je nyní v karanténě a pohyb do města i ven je omezen.