Palestinská autonomie oznámila obnovení spolupráce s Izraelem

Plán anexe izraelská vláda zatím neuskutečnila, pozastavila ho zřejmě v souvislosti s nedávným navázáním diplomatických vztahů se Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem. Některá izraelská média dávají oznámení PA i do souvislosti s chystanou změnou v Bílém domě.

"Ve světle mezinárodních kontaktů Mahmúda Abbáse a po získání písemného i ústního závazku, který jsme dostali od Izraelců, obnovíme vztahy tam, kde byly před 19. květnem 2020," napsal na twitteru podle izraelských médií Husajn Šajch, poradce předsedy PA Mahmúda Abbáse.

