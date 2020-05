Palestinské vedení přerušilo kontakt s americkou CIA

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Palestinské vedení přerušilo kontakt s americkou Ústřední zpravodajskou službou (CIA). Oznámil to dnes generální tajemník Organizace za osvobození Palestiny Saíb Irikát. Stalo se to podle něj hned poté, co předseda samosprávy Mahmúd Abbás oznámil, že Palestinci přerušují bezpečnostní koordinaci s USA a Izraelem.