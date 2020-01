Pieta k holocaustu: Rasismus je zhoubná nemoc, řekl Rivlin. Netanjahu odsoudil Írán

"Izrael bude navěky vděčný za oběti, které přinesli spojenci během druhé světové války. Bez těchto obětí by tu dnes nebyli ani žádní přeživší," řekl na pietní akci v jeruzalémském památníku Jad vašem Netanjahu. "Pamatujeme si však, že před 80 lety, kdy Židé čelili zkáze, se k nám svět obrátil zády," dodal.

"Židé se z holokaustu poučili a vědí, že nemohou brát jakékoli hrozby ohledně vyhlazení na lehkou váhu a musejí se s nimi utkat, dokud jsou zvládnutelné," pokračoval Netanjahu a vzápětí označil za největší hrozbu pro Izrael a za "nejvíce antisemitský režim na světě" Írán. "Vyzývám vlády, aby učinily, co je v jejich silách, a Íránu se postavily."

"Musíme se s plnou silou postavit proti hlavnímu šiřiteli antisemitismu, proti jediné vládě na světě, pro niž je popírání holokaustu součástí státní politiky a která hrozí Izraeli vymazáním z mapy. Svět se musí postavit islámské republice Írán," řekl krátce po něm americký viceprezident Mike Pence.

Ruský prezident Vladimir Putin hovořil poměrně krátce a znovu připomněl podíl sovětské armády na osvobození Evropy od nacistů a zejména osvobození Osvětimi Rudou armádou před 75 lety. "Připomínáme si všechny oběti nacistů včetně šesti milionů židů, kteří zahynuli v táborech," řekl Putin, podle nějž 40 procent obětí holokaustu byli sovětští občané. Agentura AP nicméně upozornila, že podle historiků pocházel ze Sovětského svazu zhruba jeden milion židů zavražděných ve vyhlazovacích táborech. Kontroverzní údaj, který dnes ruský prezident zmínil několikrát, zřejmě zahrnuje i 1,5 milionu židovských obětí z východní Evropy okupované Sovětským svazem na základě předválečného paktu s nacistických Německem.

"Holokaust není pouhá historie, s níž je možno si zahrávat, zkreslovat ji nebo zpochybňovat. Existuje tady pravda a historie podpořená důkazy. Nenechme se proto splést, protože to nás může zavléci do srdce temnoty," apeloval francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten zároveň varoval před "moderním antisemitismem" v podobě xenofobie a intolerance, který se objevuje stále častěji.

