Pietní akce v jeruzalémském památníku Jad vašem se má zúčastnit řada světových státníků včetně německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera nebo ruského prezidenta Vladimira Putina. Přeživším ale bylo určeno jen 30 z celkových 800 míst, informovala izraelská média.

"Dozvěděli jsme se, že řada přeživších holokaustu nedostala příležitost navštívit světové fórum o holokaustu. Naše delegace jim přenechala místa, stejně jako několik izraelských ministrů," napsal ukrajinský prezident na twitteru. "Tito lidé si zaslouží poctu nejvíce ze všech," dodal.

