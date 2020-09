Po ničivé explozi další pohroma. V Bejrútu vypukl mohutný požár

Ve městě vypukla panika, protože si lidé připomněli výbuch velkého množství dusičnanu amonného, který 4. srpna poničil přístav i přilehlé čtvrti. O život přišlo přes 190 lidí a zranilo se na 6500 osob. Tisíce obyvatel hlavního města se nemohou kvůli zničeným domům vrátit do svých příbytků.

Sloup dýmu stoupajícího dnes z přístavu je vidět z mnoha částí města a lidé začali okamžitě obvolávat své známé, aby je upozornili na nové nebezpečí.

Huge fire burning at port in Beirut, Lebanon, at scene of last month's massive explosion which killed nearly 200 peoplehttps://t.co/NwOfLvR0oP pic.twitter.com/zC2uUNGyER