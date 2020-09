Podle Turecka uspořádá Rusko cvičení ve východním Středomoří

Ve východním Středomoří se v posledních týdnech zvýšilo napětí kvůli sporu Řecka a Turecka o průzkum těžby ropy a zemního plynu. Řecko považuje tamní turecké průzkumy za narušení své suverenity.

Rusko by mělo podle AP uspořádat ve východním Středomoří dvě námořní cvičení - od 8. do 22. září a od 17. do 25. září. První z nich se má podle řeckých médií konat jižně od řeckého ostrůvku Kastellorizo, který leží jen asi tři kilometry od jižního pobřeží Turecka, a v místě, kde nyní operuje turecká loď Oruç Reis pro průzkum těžby. Druhé cvičení se má podle KeepTalkingGreece uskutečnit východně od Kypru, kde operuje turecká průzkumná loď Barbaros.

Severně od Kypru zahájilo 29. srpna vojenské cvičení Turecko, trvat má do 11. září. Minulý týden uspořádalo mezi Krétou a Kyprem několikadenní společné vojenské cvičení Řecko, Francie, Itálie a Kypr.

Napětí mezi Aténami a Ankarou se v posledních týdnech snažila zmírnit mimo jiné německá kancléřka Angela Merkelová či německý ministr zahraničí Heiko Maas. Minulý týden hovořil o deeskalaci napětí v regionu telefonicky s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Tuto ve středu vyzval Řecko a Turecko ke vzájemnému dialogu také americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Turecký prezident Erdogan ve středu opět vyjádřil i vstřícnější přístup k možnému jednání s Řeckem, zároveň ale znovu dodal, že Ankara se "nevzdá svých práv" v oblasti. "Můžeme se setkat a jednat tak, aby výsledek byl pro každého výhrou," řekl Erdogan ve středu na schůzi své strany podle agentury Reuters. "Můžeme si sednout ke stolu s kýmkoli s výjimkou jižního Kypru," dodal s odkazem na řeckou část rozděleného ostrova, v jehož severní části je Severokyperská turecká republika uznávaná pouze Ankarou.