Polovina Izraelců podporuje anexi části Západního břehu, ukázal průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Izraelskou anexi částí Západního břehu Jordánu podporuje zhruba polovina Izraelců. V otázce, zda by tak Izrael měl učinit i bez podpory Spojených států, jsou ale rozděleni. S odvoláním na dnes zveřejněný průzkum izraelského think tanku to napsala agentura Reuters.