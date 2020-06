Bezprecedentní rozhodnutí: Pouť do Mekky bude letos jen pro Saúdské Araby

Saúdskoarabský ministr pro hadždž Muhammad Bintin uvedl, že vykonat velkou pouť bude letos umožněno jen "malému a velmi omezenému" počtu lidí žijících v království. Cílem je zajistit dodržování bezpečných rozestupů.

"Počet se možná bude pohybovat v tisících. Probíhá revize, takže by to mohlo být 1000 nebo méně nebo trochu více," uvedl při virtuální tiskové konferenci. Další činitelé na tiskové konferenci sdělili, že lidé starší 65 let letos hadždž vykonat nemohou. Všichni poutníci a ti, kteří byli vysláni jako zástupci, budou muset před vykonáním pouti a po ní podstoupit karanténu.

"Je to velmi citlivá operace a spolupracujeme s experty z ministerstva zdravotnictví," uvedl Bintin a zdůraznil, že je nutné chránit životy a zdraví poutníků.

Velkou pouť (hadždž) má vykonat aspoň jednou za život každý muslim, jestliže mu to zdraví a finanční situace dovolí. Jinak má za sebe do Mekky aspoň vyslat zástupce. Mnoho muslimů z celého světa ale bude muset pouť odložit na příští rok.

Ačkoliv rozhodnutí o omezení letošní účasti se očekávalo, v 90leté historii Saúdské Arábie je bezprecedentní, informuje Reuters. V praxi totiž zakazuje muslimům, kteří v království nežijí, aby tam odjeli vykonat pouť.

Za běžné situace každá země dostává kvótu na zvláštní hadždž víza s ohledem na to, jak početnou má muslimskou populaci. Na nejvíce víz má nárok Indonésie - asi 221.000. Žadatelé o poutní vízum v zemích, jako jsou Egypt, Pákistán či Indie, si někdy musí připlatit, mít kontakty na místní činitele či zkrátka trpělivě několik let čekat, píše AP. Pákistán běžně do Mekky vysílá zhruba 180.000 poutníků, letos zemi podle tamních úřadů budou zastupovat pákistánští diplomaté žijící v Saúdské Arábii.

Saúdská Arábie své hranice cizincům uzavřela koncem února ve snaze zpomalit šíření koronaviru. Dříve letos vláda dočasně zakázala menší poutě umra a zavedla téměř tři měsíce trvající zákaz vycházení v Mekce, uzavřela mešity během postního měsíce ramadánu a omezila ekonomické aktivity. V regionu nicméně země nadále patří k místům s nejvyšším výskytem nákazy, koronavirus se tam dosud potvrdil u 161.000 lidí, z nichž 1307 zemřelo.