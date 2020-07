Požár mešity u Ramalláhu: Palestinci obviňují židovské osadníky ze žhářství

"Vesničany v noci překvapil oheň, který vzplál uvnitř mešity, a spěchali ho uhasit," řekl Ismáíl. Na budově se objevily nápisy "Země Izrael pro národ Izraele" a "Obléhat Araby, ne Židy".

Útok odsoudil palestinský premiér Muhammad Ištajja a označil jej za rasistický čin. "Za přibývající násilnosti páchané osadníky je odpovědný Izrael," dodal.

Izraelská policie ani armáda se k věci nevyjádřily. Člen izraelské vlády Amir Perec na twitteru napsal, že "zločince a štváče" je třeba pohnat k odpovědnosti. To, že za útokem stojí osadníci, ale nepotvrdil.

Podle palestinských zdrojů vzplála v mešitě umývárna, do níž útočníci oknem nastříkali hořlavou tekutinu.

Podle izraelských ochránců lidských práv krajně pravicoví osadníci v minulých měsících útoky na Palestince a jejich majetek stupňovali. V červnu podobně zaútočili ve vesnici Džammáín u Nábulusu - pachatelé tam zapálili automobily a nechali za sebou také graffiti.

Izraelská skupina Tag Meir, která bojuje proti rasismu, má informace, že od roku 2009 bylo v Izraeli a na Západním břehu Jordánu napadeno a poškozeno 60 mešit, kostelů a klášterů. Jen málo pachatelů útoků na Palestince a jejich majetek bylo v posledních letech dopadeno.

Israeli settlers set fire to a mosque in AlBireh, burning parts of the building. Settler violence has been on the rise since 2016, UN recorded 146 attacks so far this year. According to YeshDin 91% of related Israeli police investigations (2014-2019) were closed w/o indictment. pic.twitter.com/yO0Nh20ihR