Pozůstalým po civilistech zabitých při útoku USA v Kábulu omluva nestačí

Střela z bezpilotního letounu zasáhla auto Ahmadího bratra. Rodina dnes požádala Washington, aby incident vyšetřil a aby byli potrestáni vojáci, kteří jsou za incident zodpovědní.

"Omluva nám nestačí, Spojené státy by měly najít toho, kdo to udělal," řekl Ahmadí. Rodina podle něj také bude požadovat finanční odškodné a převoz několika členů do jiné země, kterou Ahmadí ale neupřesnil.

Zabitý řidič a Ahmadího bratr pracoval delší dobu pro americkou humanitární organizaci. Americká média hned po útoku uváděla, že mrtví jsou civilisté a že nic nepodporuje tvrzení Pentagonu o tom, že v autě byly výbušniny. Raketa auto zasáhla, když řidič vjížděl na příjezdovou cestu k domu a děti se rozběhly řidiče přivítat.

Americký generál Kenneth McKenzie v pátek přiznal, že útok byl "tragický omyl" a že přišli o život nevinní civilisté, nikoli členové teroristické organizace Islámský stát (IS), jak Pentagon tvrdil dříve.

V době útoku vrcholila evakuace cizinců a jejich místních spojenců z Kábulu, který v srpnu ovládlo radikální hnutí Tálibán.

Členové místní buňky hnutí Islámský stát tři dny před útokem dronu na kábulském letišti při atentátu zabili 169 Afghánců a 13 amerických vojáků.

McKenzie v pátek řekl, že Spojené státy zvažují odškodné rodině mrtvých. Ahmadí se o omluvě dozvěděl od přátel v USA a dnes řekl, že to mrtvé zpět nepřivede. Ačkoli přiznání omylu přineslo úlevu, Ahmadí připomněl, že trvalo několik týdnů, než se rodině z USA někdo telefonicky ozval.

Pentagon dříve tvrdil, že cílem útoku byli atentátníci, kteří představovali hrozbu pro americké vojáky. Washington dokončil stažení vojsk z Afghánistánu 30. srpna.

Rodina bratrů Ahmadíů pracovala pro Američany a patří k těm, kdo se snaží získat víza a odejít z vlasti kvůli obavám ze msty Tálibánu. Zabitý bratr byl živitelem rodiny, k níž patří tři jeho bratři a jejich děti. "Teď nesu odpovědnost za rodinu já a nemám práci," řekl Ahmadí.