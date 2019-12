Přehmat s celosvětovými dopady. Politolog promluvil o uprchlících a Turecku

Kolonialistický podnik 21. století

"Zdá se, že jde o Erdoğanův sultánský způsob vyslání jasné zprávy o vzdoru dalším členům NATO v reakci na pár nesmělých stížností pronesených v rámci aliance na tureckou agresi proti syrským Kurdům," píše politolog. Dodává, že neschopnost Evropy čelit Erdoğanovi, především jeho sedm let trvající flagrantní podpoře džihádistů proti Kurdům, Jezídům a dalším menšinám, tureckého prezidenta jen povzbuzuje.

Erdoğan plně využívá slabých míst "velkohubého" amerického prezidenta Donalda Trumpa, což podle odborníka dokazuje načasování turecké vojenské invaze do Rojavy, která přišla téměř okamžitě po záhadném telefonickém rozhovoru obou politiků na začátku října.

Nelze doufat, že by Trump a jeho administrativa zaujali principiální postoj a při absenci americké vůdčí role je otázka evropského zásahu naléhavější než kdy předtím, konstatuje akademik. Kritizuje, že evropští politici sice mluví o obětech kurdských sil v Rojavě, ale odmítají učinit cokoliv, aby Erdoğana zastavili, a zároveň mluví o potřebě, aby Kurdové nadále v Sýrii bojovali ve jménu Západu.

Na Kurdech byla ponechána starost o tisíce evropských zajatců z řad Islámského státu a jejich rodin, které jejich původní země odmítají přijmout, poukazuje Ahmed. Za problém nepovažuje pouze evropskou lhostejnost k situaci Kurdů, ale spoluúčast Evropy na to, co označuje za turecké "genocidní tažení" proti Kurdům.

Největším zdrojem hněvu v Rojavě je to, že tento "kolonialistický podnik" 21. století je veden členem NATO a za pomoci západních zbraní a financí, nastiňuje politolog. Netvrdí, že evropští politici se spojili s Erdoğanem proti Kurdům, ale vědomě zkompromitovali vše, na čem stojí evropský projekt, výměnou za krátkodobé politické zisky.

"Ve zkratce, evropské země beze studu splácí Erdoğanovi ochranu evropské jihovýchodní brány proti tomu, co považují za existenční hrozbu: uprchlíkům z Blízkého východu," pokračuje expert. Konstatuje, že vzestup neofašismu je v Evropě sice velkým problémem, ale největší hrozbou je dopad obav konzervativních liberálů z nebílých, "jiných".

Tento strach uchvátil Evropu a podporuje národovecký, šovinistický a izolující pohled vtělený do evropského přístupu k Erdoğanovi, vysvětluje politolog. Za ironii považuje to, že zatímco evropští politici zapomněli, co má Evropa reprezentovat, právě tyto ideály ženou uprchlíky k jejím hranicím.

Evropu neohrožují běženci



Dohodu s Erdoğanem o kontrole "uprchlické krize" považuje Ahmed za katastrofální politický přehmat s celosvětovými dopady. "Přehlíží skutečnost, že Erdoğan coby nejsilnější světový islámský politik se prezentuje milionům džihádistů jako chalífa, který oživí osmanský chalífát," varuje akademik. Obává se, že podobně jako bylo chybou Římské říše spoléhat na ochranu své hranice před Barbary, evropské spojenectví s Erdoğanem může zničit evropský projekt jednou pro vždy.

"Nejsou to běženci prchající před perzekucí nacionalismu a náboženského fašismu, kdo ohrožuje Evropu," píše odborník. Varuje, že naopak ty síly, které přiměly miliony lidí k opuštění domova, zaměří svou pozornost na Evropu, až budou mít příležitost.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Kurdové byli dlouho jedním z nejvíce znevýhodněných národů v blízkovýchodních státech vytvořených evropskými kolonizátory a poslední turecké tažení je pouhým pokračováním "genocidní politiky", která trvá celé století, nebere si servítky Ahmed. V sázce podle něj nejsou jen životy tisíců Kurdů, ale především hodnoty kosmopolitního humanismu, na kterých stojí evropský projekt.

Ve skutečnosti jsou tyto hodnoty více přítomné v obležených oblastech Rojavy než ve středu Evropy, tvrdí politolog. Domnívá se, že právě v ulicích Rojavy, kde se kurdští bojovníci vyhýbají tureckým střelám, jsou bráněny poslední zbytky dědictví osvícenství.

"Pokud Evropa odvrátí od Kurdů zrak, zradí sama sebe," cituje akademik filozofa Slavoje Žižka. Zdůrazňuje, že dědictví evropského projektu vychází z kosmopolitismu a otevřenosti, zatímco evropští politici umožňují realizaci Erdoğanových imperialistických islamistických ambicí.

Další "fašistická kapitola" v dějinách světa již začala a je třeba více než pár mírných slov na tiskových konferencích a více hlasů než ten francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby se dále nešířila, míní Ahmed. Varuje, že Rojava je další obětí Erdoğanovy ničivé vize, ale zajisté ne poslední.