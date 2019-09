Při atentátu v irácké Karbale zemřelo 12 lidí

S odvoláním na místní činitele o tom informovala agentura AP, podle které jde o jeden z nejkrvavějších útoků od porážky teroristické organizace Islámský stát koncem předloňského roku.

Atentát, k němuž se dosud nikdo nepřihlásil, se stal ve chvíli, kdy vůz projížděl kontrolním stanovištěm irácké armády mezi Karbalou a městem Hilla. Pět lidí bylo také zraněno. Všechny oběti jsou civilisté.

V roce 2014 se příslušníkům IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a téměř třetinou Iráku. O tři roky později přišel IS prakticky o veškerá území, včetně hlavních bašt - iráckého Mosulu a syrské Rakky. Bagdád v prosinci 2017 ohlásil definitivní porážku IS, radikálové v zemi ale dál páchají krvavé útoky.