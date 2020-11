Při explozi námořní miny byl u Saúdské Arábie poškozen tanker

V pondělí zasáhli jemenští šíitští povstalci při raketovém útoku zásobník pohonných hmot firmy Saudi Aramco v přístavním městě Džidda. Nikdo nebyl zraněn, ale na místě hořelo a museli zasáhnout hasiči. Jemenští šíité, které podporuje Írán, bojují od roku 2014 proti jemenské vládě, na jejíž stranu se v roce 2015 připojila arabská koalice vedená Saúdskou Arábií. Zbraně šíitů v poslední době míří i na Saúdskou Arábii.

V úterý arabská koalice oznámila, že odstranila pět námořních min íránské výroby, které šíitští Húsíové rozmístili v Rudém moři. Koalice upozornila, že tím šíité "výrazně ohrožují námořní bezpečnost v úžině Báb al-Mandab", která spojuje Adenský záliv s Rudým mořem.

O dnešním výbuchu miny neinformovala Saúdská Arábie, ale britská soukromá bezpečnostní firma Ambrey, podle níž plul řecký tanker Agrari pod maltézskou vlajkou a na minu narazil u pobřeží saúdskoarabského Šukajku. Uvedla to agentura AP.

Latest position of the 'AGRARI' Crude Oil Tanker in the Red Sea. pic.twitter.com/3TNnEDLsDG