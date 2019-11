Irák dnes oznámil, že v reakci na protesty vznikají v jednotlivých provinciích takzvané krizové buňky, tvořené zástupci armády i úřadů, které budou mít za úkol demonstrace potlačit.

V Násiríji bezpečnostní složky zahájily palbu na protestující, kteří se shromáždili ještě před úsvitem na jednom z mostů, popsali agentuře Reuters místní zdravotníci.

V Nadžafu na jihu Iráku, který je náboženským centrem šíitů, demonstranti ve středu večer zapálili budovu íránského konzulátu. Personálu se podařilo uprchnout zadním východem a nikdo nebyl zraněn.

#Iraq: City of Najaf: Brave protestors took over the #Iranian regime’s Embassy! Bravo! pic.twitter.com/4wl4jfIfTc