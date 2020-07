Při protestech v Izraeli zatčeno přes 10 osob. Dav demonstroval i před vilou Netanjahua

Demonstrace se uskutečnily před oficiálním Netanjahuovým sídlem v Jeruzalémě, stovky lidí se shromáždily také v přímořském parku v Tel Avivu. Poprvé od vlny protestů, která začala před týdnem, se stovky lidí sešly i před soukromou Netanjahuovou vilou ve městě Caesarea, informuje AP.

V Jeruzalémě použila policie proti demonstrantům vodní děla a uvedla, že zatkla 12 lidí kvůli účasti na nepokojích. Další dvě osoby byly zadrženy na jiných místech, protože napadly protestující pepřovým sprejem a nožem.

