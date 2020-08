Při střetu s ruskými vojáky v Sýrii bylo zraněno několik amerických vojáků

Kolize se odehrála tento týden na severovýchodě Sýrie a zranění vojáků nejsou vážná. Podle zdrojů, na které se odvolává server Politico, byli čtyři příslušníci armády zraněni při kolizi amerického a ruského armádního vozidla. Pentagon ani americké armádní velení zatím incident nijak nekomentovaly.

Videozáznam kolize, který se objevil na twitteru, podle všeho ukazuje, jak ruské vozidlo naráží do amerického auta. Nad americkými jednotkami přitom ještě velmi nízko letí ruská helikoptéra.

Videos taken by the Russian MoD's Zvezda TV channel of the abandoned US base near Manbij. Russian journalists were escorted to the base by Russian military police.https://t.co/tymCrxk2M0 pic.twitter.com/5N3xolmlXO