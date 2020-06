Při výbuchu na teheránské klinice přišlo o život třináct lidí

Původně se mluvilo o tom, že neštěstí způsobil výbuch kyslíkové láhve. Zástupce guvernéra Hamíd Rezá Gúdarzí státní televizi později sdělil, že neštěstí zapříčinil únik plynu.

Podle státní televize exploze rozpoutala požár a na místě nyní zasahují hasiči. Na videu, které zachycuje neštěstí, jsou slyšet exploze a následně je vidět, jak z plamenů stoupá hustý černý dým.

🚨Explosion near #Teheran is believed to have taken place at #Parchin. An Iranian #military base where #nuclear tests were conducted. #Iran #Tehran

(Via @MohamadAhwaze) pic.twitter.com/welEjxydQn