Protesty v Íránu jsou krvavé. Policie používá nože k zabíjení demonstrantů

Íránci vyšli do ulic v pátek, kdy vláda ohlásila zdražení benzinu o 50 procent. Írán dosud pohonné hmoty štědře dotoval, ale od loňska se potýká s důsledky obnovených amerických sankcí.

Od začátku protestů podle oficiální bilance přišlo o život pět lidí, avšak, jak píše agentura AFP, íránské sdělovací prostředky neposkytují dostatek podrobností k okolnostem incidentů.

We're horrified at reports that dozens of protesters have been killed in #Iran, hundreds injured & over 1000 arrested since Friday. We're alarmed that authorities have shut down the internet to create an information blackout of their brutal crackdown. We're investigating.