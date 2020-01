Velitel teheránské policie Hosejn Rahímí dnes řekl, že policie má příkaz chovat se zdrženlivě. "Policie při protestech určitě nestřílela, protože policisté dostali příkaz chovat se zdrženlivě," řekl Rahímí.

Účastníci ale tvrdí, že u hlavního teheránského náměstí Azádí policisté do lidí stříleli ve snaze je rozehnat.

One video reportedly shows a woman being carried away as a blood trail can be seen on the ground https://t.co/GkUZlLcmAH