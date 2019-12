Protesty v Libanonu se vyhrocují. Při střetech s policií desítky zraněných

Protestující se snažili prolomit kovové bariéry blokující přístup k parlamentu a sídlu vlády, někteří z nich házeli kameny po policistech. V ulicích bylo velké množství příslušníků policejních oddílů pro boj s výtržníky, na demonstranty stříkali slzný plyn a některé z nich pronásledovali, bili a zadržovali, vypověděli podle agentury Reuters svědci.

Dozens injured in overnight violence from #LebanonProtests as protesters clash with police in #Beirut. Police used rubber bullets and tear gas to disperse people as unrest from lack of government reforms continues to destabilize #Lebanon. @TheWarMonitor pic.twitter.com/TddkTlbFj4