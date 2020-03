Rabín vyzval židy, aby nelíbali Zeď nářků. Hrozí šíření koronaviru

Izrael dosud evidoval 255 případů nákazy koronavirem, dalších 39 nemocných bylo zaznamenáno na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. Palestinské Pásmo Gazy žádné nakažené nehlásilo.

Zeď nářků, známá také jako Západní zeď, je nejposvátnějším místem, kde se židé v Jeruzalémě mohou modlit. Objekt je pozůstatkem druhého chrámu, který nechal přebudovat král Herodes Veliký, jenž vládl v Judeji pravděpodobně v letech 37 až 4 před naším letopočtem. V roce 70 našeho letopočtu byl chrám zničen Římany.

Minulý týden izraelský rabinát vyzval věřící, aby v rámci opatření, jež mají zabránit šíření koronaviru, ke Zdi nářků nechodili. Někteří věřící se ale na místo chodí modlit i nadále, přestože úřady limitovaly počet lidí u Zdi nářků na deset.

"Nelíbejte kameny Západní zdi," vyzval dnes židy rabín Šmuel Rabinovič, který má objekt na starosti. Rabín dle Reuters doplnil, že by si věřící od sebe měli udržovat odstup a dodržovat hygienická nařízení.

Zeď nářků je v těsné blízkosti komplexu, který je známý jako Chrámová hora či arabsky Harám aš-Šaríf (Vznešená svatyně). Nachází se na něm mešita Al-Aksá a muslimská svatyně Skalní dóm. Nadace, která památky na Chrámové hoře spravuje, je dle listu The Times of Israel nechala kvůli koronaviru do odvolání uzavřít a vyzvala muslimy, aby se modlili venku.