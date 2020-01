Raketový útok na ambasádu USA v Bagdádu. Řada nejasností

Irácké úřady jen sdělily, že do přísně střežené zóny v Bagdádu, v níž se nachází také americké velvyslanectví, dopadlo pět raket a nikdo při tom nebyl zraněn. Kdo je za útokem, není jasné.

V lednu to byl už třetí podobný útok, avšak poprvé rakety ohrozily velvyslanectví, uvedla televize Al-Džazíra.

#BREAKING at least one rocket lands close to the US embassy in #Baghdad ⁦@BBCNews⁩ pic.twitter.com/co5rZsRUpJ