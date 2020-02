Řešení syrské krize? Rusko zvažuje jednání s Erdoganem, Merkelovou a Macronem

Francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová ve čtvrtek v telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem vyjádřili znepokojení nad humanitární situaci v Idlibu a vyzvali k ukončení násilností. Podle mluvčího německé vlády oba vyjádřili "svou vůli setkat se s prezidentem Putinem a tureckým prezidentem Erdoganem s cílem najít politické řešení krize". Moskva stojí v syrské válce na straně režimu v Damašku, Ankara podporuje některé protirežimní povstalce.

Essential facilities continue to be prime targets for Russian and regime attacks. 10 hospitals, 14 markets, and 12 schools were destroyed since the beginning of 2020. The military goal is to displace civilians and destroy anything supports their ability to live in these areas. pic.twitter.com/NktQHEOayv