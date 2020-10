Reuters: Roste počet migrantů z Libanonu. Raději se utopí v moři, než aby se vrátili domů

Patří k nimi i Muhammad Ghandúr, který si nikdy nemyslel, že by se na takovou cestu vydal. Kypřané ho ale nepřijali a přinutili k návratu, napsala agentura Reuters.

Ghandúr má sedm dětí a v době prohlubující se ekonomické krize je není schopen uživit. "V Libanonu nás zabíjí chudoba. Já a děti buď zemřeme na ulici, nebo se z nás stanou kriminálníci," tvrdí Ghandúr, který je zpět v libanonském Tripolisu a s početnou rodinou se tísní v matčině bytě. Kolik přesně Libanonců se na Kypr vydalo, se neví. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zaregistroval mezi červencem a polovinou září 21 lodí. Loni to bylo za celý rok 17. Kyperské úřady tento nárůst v době koronaviru znepokojil.

Ghandúrův člun, na němž byla celá jeho rodina i další příbuzní, dorazil na pláž u Larnaky po 28hodinové plavbě. Několik dní žili v táboře, byli otestování na covid-19, nedostali možnost požádat o azyl a byli vráceni do Libanonu. "S tím jsem nepočítal, měli nás raději nechat utopit se, to je lepší než se vrátit," řekl Ghandúr. Kyperské úřady přiznávají, že v září vrátily zpět 230 Libanonců a Syřanů, kteří dorazili v pěti lodích. Ghandúr se na cestu připravil, v srpnu se sbalil, prodal nábytek a přinutil starší syny zpeněžit staré železo, aby mohl koupit člun.

"Nemůžete lidi posílat hromadně pryč, aniž přezkoumáte jejich žádosti," řekl Bill Frelick z úřadu pro uprchlíky organizace Human Rights Watch. Libanon sice neválčí a ekonomické strádání není důvod žádat o azyl, tamní vleklá krize ale může pro některé Libanonce znamenat takové ohrožení, že mohou uprchlický status získat, tvrdí Frelick.

"Human Rights Watch accused Cypriot marine police officers of beating some migrants & making threats. @hrw said coast guard vessels attempted to swamp migrant boats by circling them at high speed & abandoned at least 1 boat at sea without food or fuel."https://t.co/cH16yDcTtW pic.twitter.com/HcvwZeRr2G