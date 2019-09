"Takovou schůzku jsme nenaplánovali a nevěřím, že se něco takového v New Yorku uskuteční," uvedl ve vysílání íránské státní televize mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Musáví. V New Yorku začne 74. zasedání Valného shromáždění OSN v úterý.

Írán a šest světových mocností - Británie, Čína, Francie, Německo, Rusko a USA - v roce 2015 podepsaly dohodu, v níž se Teherán zavázal, že omezí svůj jaderný program výměnou za zrušení sankcí, které jsou s ním spojeny. Trump ale loni v květnu k překvapení partnerů oznámil, že Spojené státy od dohody odstupují, a pak znovu zavedl proti islámské republice sankce. Od té doby napětí mezi USA a Íránem roste.

V sobotu ropná zařízení Abkajk a Churajs v Saúdské Arábii zachvátil požár poté, co je zasáhly střely z bezpilotních letounů. K odpovědnosti za útoky se přihlásila jemenská povstalecká skupina Húsíů. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo z odpovědnosti za útoky obvinil Írán a na twitteru uvedl, že nejsou žádné důkazy o tom, že by údery přišly z Jemenu.

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen.