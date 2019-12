Rusko v Sýrii zabralo bývalou základnou USA

Ruští vojáci vstoupili do syrské Rakky, která byla de facto hlavním městem samozvaného chalífátu teroristické organizace Islámský stát (IS), na začátku prosince. Agentura Reuters to tehdy označila za nejvýraznější příklad toho, jak Moskva zaplňuje vakuum, které vzniklo po rozhodnutí prezidenta Spojených států Donalda Trumpa stáhnout americké vojáky ze severu Sýrie.

Základna, bývalá škola ve vesnici Tal Samín, se nachází ve strategické oblasti na křižovatce silnic, které spojují město Rakka s centrální částí Sýrie i severními regiony. Agentura TASS v této souvislosti citovala jednoho z ruských vojenských policistů Armana Mambetova, podle kterého spolu s kolegy hlídkují v okolních oblastech ode dneška. Ruská televize Zvezda odvysílala záběry, na kterých vojenští policisté na základně vyvěšují ruskou vlajku.

Rusko je v syrském konfliktu spojencem sil prezidenta Bašára Asada. Tyto síly dostaly pozvání vstoupit do oblasti od milicí syrských Kurdů, když po odchodu amerických vojáků zahájilo v říjnu Turecko na severu Sýrie tažení proti Kurdům. Zároveň ruští vojáci rychle postoupili do oblastí, ze kterých se Američané stáhli, napsal Reuters. Rusko a Turecko podél severní syrské hranice s Tureckem mají společné hlídky, na čemž se dohodli ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan.

V roce 2014 se radikálům z IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a téměř třetinou Iráku. O tři roky později přišel IS prakticky o veškerá území, včetně svých hlavních bašt - iráckého Mosulu a syrské Rakky. Hlavní baštu islamistů v Sýrii v říjnu 2017 osvobodila arabsko-kurdská koalice SDF s pomocí Spojených států. Letos koncem března SDF ohlásila územní porážku IS v Sýrii vítězstvím v Baghúzu, který leží na východě země poblíž irácké hranice.