Ruskou novinářku zatkli v Teheránu, za špionáž jí hrozí ji 10 let

"Zatelefonovat do Moskvy jí dovolili včera večer, a to na jedinou minutu. Stihla pouze říct, že sedí na podlaze v cele, nemá žádné spojení se světem a v sobotu se má konat soud. Obviňují ji ze spolupráce s izraelskými tajnými službami. Za to je nejméně deset let," napsal Vojcechovskij na facebooku.

Juziková podle něj přiletěla do Teheránu asi před čtyřmi dny. Na letišti ji odebrali pas, prý s příslibem, že jí ho před odletem vrátí. Ve čtvrtek do jejího hotelového pokoje vpadli strážci islámské revoluce, vyrazili dveře, sebrali ji a obvinili ze spolupráce s Izraelci.

Vojcechovského informace potvrdil v rozhlasové stanici Echo Moskvy dagestánský opoziční aktivista Ruslan Magomedov. O tom, že soud se má konat 5. října, informovala i dcera zadržené novinářky.

Juziková před třemi lety kandidovala v severokavkazském Dagestánu do ruského parlamentu za opoziční stranu Parnas, která ale ve volbách neuspěla.