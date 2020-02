Saúdská Arábie kvůli koronaviru dočasně zakázala poutě do Mekky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Saúdská Arábie kvůli epidemii koronaviru dočasně zakázala vstup do země zahraničním poutníkům mířícím do dvou nejposvátnějších měst islámu Mekky a Medíny. Do monarchie se nedostanou ani lidé ze států, kde mají větší počet nakažených.