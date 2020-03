Saúdská Arábie kvůli koronaviru zavede "virtuální školy", Východní provincie uzavřena

Podle nového nařízení saúdskoarabského ministerstva školství se budou děti nyní učit dálkově z domovů a vzniknout by měly "virtuální školy".

Zároveň království oznámilo, že odložilo největší sportovní akci v zemi, jež se měla konat od 23. března do 1. dubna a které se mělo účastnit na 6000 sportovců.

Saúdská Arábie dnes také do odvolání uzavřela Východní provincii, odkud byly všechny případy nákaz. Ministerstvo vnitra to oznámilo poté, co se tam dnes potvrdily čtyři nové případy. Jde o provincii s velkou šíitskou populací ve většinově sunnitské zemi.

Šíitská menšina si v Saúdské Arábii stěžuje na diskriminaci, což Rijád odmítá. Opatření by tak podle Reuters mohlo vyvolat napětí. Většina případů infekce v Saúdské Arábii měla vazby na Írán, který je nejvíce postiženou zemí v regionu.