Saúdská Arábie má první kavárnu, kam mohou zákazníci se psy

Ale kavárna The Barking Lot, která zahájila provoz letos v červnu v pobřežním městě Chubar, potěšila milovníky zvířat v zemi, kde existuje jen málo míst, kam mohou své psí miláčky vzít.

Nechvalně proslulá saúdskoarabská náboženská policie svého času zakazovala venčení psů s odůvodněním, že ho muži zneužívají jako záminku k namlouvání žen. Ale tento zákaz obyvatelé čím dál tím častěji obcházejí a psí mazlíčci začínají být v Saúdské Arábii viděni čím dál tím častěji.

V několika městech dokonce vznikly zvířecí útulky a v rychle se modernizujícím království začala nabírat na oblibě adopce opuštěných zvířat.

Majitelka kavárny Dalál Ahmadová pochází z Kuvajtu. Nápad otevřít podnik, kam budou moci přijít majitelé i se svým psem, dostala při jedné z návštěv v Saúdské Arábii.

"Přijela jsem do Saúdské Arábie i se svým psem, ale nedovolili mi jít s ním na procházku po pláži," řekla AFP. "Byla jsem z toho smutná a rozhodla jsem se, že otevřu kavárnu pro lidi, co mají psy - i pro ty, co je nemají," vysvětlila.

V kavárně se nyní schází převážně mladá klientela složená z mužů a žen, a jejich psů všech ras a velikostí. Ti si mohou dopřát i koupel a sušení v části podniku vyhrazené péči o psy.