Saúdská Arábie otevřela přechod s Katarem, spor mezi zeměmi trval tři roky

Hranice mezi těmito zeměmi se zavřely poté, co v červnu 2017 Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty (SAE), Bahrajn a Egypt přerušily diplomatické styky s Katarem kvůli jeho údajné podpoře teroristických skupin a jeho spolupráci s Íránem, regionálním rivalem arabských zemí. Katar vždy odmítal, že by podporoval teroristické skupiny. Na obnově vztahů s Katarem se Rijád a jeho tři partneři dohodli v úterý na summitu Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu.

"Jsem velmi šťastný, že hranice je opět otevřená," citovala agentura AFP jednoho Katařana, který dnes přejížděl hranici do sousední země. "Mnoho Katařanů má v Saúdské Arábii příbuzné," dodal muž držící v ruce negativní test na covid-19. "Mám velkou radost, koupil jsem si tento nový Land Cruiser, abych mohl jet za svými příbuznými do Saúdské Arábie," řekl jiný mladý Katařan, jehož matka je Saúdská Arabka.

Další Katařan u hraničního přechodu rovněž radostně oznamoval reportérovi AFP, že jede do Saúdské Arábie na dva týdny na dovolenou. "Budu se tam věnovat lovu a navštívím přátele, které jsem neviděl více než tři a půl roku," uvedl muž, který se chystá v Saúdské Arábii na lov se sokoly, což je oblíbená kratochvíle v zemích Perského zálivu.

V pondělí by měla být obnovena také letecká doprava mezi Saúdskou Arábií a Katarem. Už v pátek oznámily katarské aerolinky Qatar Airways, že v pondělí vypraví první spoj do Rijádu od června 2017. Dnes oznámily saúdskoarabské aerolinie, že rovněž v pondělí obnoví lety z Rijádu a Džiddy do katarské metropole Dauhá, uvedla agentura Reuters.