Saúdská Arábie změnila verdikt v kauze vraždy Chášukdžího. Tresty smrti zrušeny

Kvůli vraždě spáchané v roce 2018 na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu bylo v Saúdské Arábii vyšetřováno 31 lidí. Z nich 21 bylo zatčeno a proces pak začal s 11 z nich. Konal se ale za zavřenými dveřmi a podle kritiků neodpovídal mezinárodním standardům, píše agentura AP. Prokuratura pro pětici souzených požadovala tresty smrti.

BREAKING: Final verdicts have been issued for eight people in the case of slain Washington Post columnist Jamal Khashoggi, Saudi Arabia's state TV says. The trial was widely criticized because no one suspected of ordering the killing was found guilty. https://t.co/tBhME0OKWZ