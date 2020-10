Sebevražedný útok u školy v Kábulu má nejméně 13 obětí

"Sebevražedný útočník se snažil dostat do školy, ale její ochranka si ho všimla. Poté se útočník odpálil v blízkosti školy," citovala agentura AFP afghánské ministerstvo vnitra.

Mluvčí afghánského ministerstva zdravotnictví uvedl, že mrtvých je 13 a 30 zraněných bylo převezeno do nemocnic. Zranění některých jsou vážná, takže počet obětí může vzrůst.

Dnešní útok se odehrál jen dva dny poté, co při náletu afghánské armády, který zasáhl náboženskou školu v severovýchodní provincii Tachár, zahynulo nejméně 12 lidí, včetně dětí. Nálet byl namířen proti hnutí Tálibán, které krátce předtím ve stejné provincii zabilo téměř čtyři desítky příslušníků afghánských jednotek. Afghánská vláda popřela, že by při náletu zahynuly děti, podle ní zemřelo 12 tálibánských bojovníků. Imám mešity, k níž je škola přidružená, ale uvedl, že v době útoku byl v mešitě pouze on a děti.

Násilné střety mezi vládními silami a hnutím Tálibán se v posledních týdnech zintenzivňují, což by mohlo ohrozit mírová jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem. Ta začala v září v katarském Dauhá po měsících odkladů kvůli sporu o výměnu vězňů. Rozhovory jsou výsledkem dohody, kterou Tálibán podepsal v únoru se Spojenými státy.