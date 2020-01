Sestřelení boeingu rozhněvalo Íránce. Požadují pád vlády i ajatolláha

Agentura Reuters poznamenala, že o protivládních protestech nezvykle informovala i íránská polovládní tisková kancelář Fars, která má blízko k íránským revolučním gardám.

Agentura Fars, která z demonstrace zveřejnila i snímky, uvedla, že protestu se zúčastnilo 700 až 1000 lidí. Napsala také, že dav v ulicích strhával plakáty s bývalým velitelem gard Kásemem Solejmáním, kterého Američané minulý týden zabili v Bagdádu.

Reuters napsal, že demonstranti se skandováním dožadovali rezignace Chameneího. Video, ve kterém lidé demisi požadují, bylo zveřejněno na twitteru. Reuters poznamenal, že pravost nahrávky potvrdit nemůže.

