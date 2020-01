Situace v Íránu eskaluje. Může se stát cílem útoku Česko?

Napětí mezi Teheránem a Washingtonem vygradovalo poté, co americká raketa zabila v Bagdádu velitele jednotek Kuds a Írán v noci na středu odpověděl úderem na dvě základny v Iráku, kde jsou američtí vojáci.

Po odvetné akci by se ale mohla situace zmírnit. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Teheránu bude odpálení desítek raket stačit a další eskalace nebude.

Ve středu Trump sice oznámil vůči Íránu nové, zatím blíže neurčené sankce, projevil ale zájem spolupracovat a vyjednat s Íránem dohodu, která světu zajistí větší bezpečnost a mír.

Írán sice spolupráci odmítá, odborníci se ale domnívají, že k další eskalaci konfliktu nedojde. Podle bezpečnostního experta Matěje Kandríka může vše skončit tak, že obě strany postupně vychladnou. "Předpokládám ještě nějaké menší incidenty. V alianci bude nyní debata, zda USA touto jednostrannou akcí neohrozily celou operaci NATO," vysvětlil podle Nového času Kandrík.

Ale ačkoliv se konflikt může jevit vzdálený, íránská armáda disponuje raketami s dostřelem více než 2 000 kilometrů. V praxi to znamená, že po jejich odpálení by zasáhly Evropu. Do České republiky ale rakety nedostřelí.

Pravděpodobnější je, že spor zasáhne peněženky motoristů. Ropa totiž po konfliktu zdražuje a spolu s tím roste i cena pohonných hmot.