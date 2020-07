Spojené arabské emiráty chtějí na covid-19 otestovat dva miliony lidí, Dubaj se otevírá turistům

SAE, které jsou regionálním centrem obchodu a turismu, zákazy vycházení zavedené v polovině března kvůli pandemii zrušily 24. června. Postupně se také otevřely obchody a veřejné podniky, dnes se turistům otevírá Dubaj.

"Ačkoliv je znepokojující spatřovat mírný nárůst počtu případů v uplynulých několika dnech, je to připomínkou toho, že bychom všichni měli být zodpovědní a dbát na zdravotní pokyny," uvedla podle Reuters vládní mluvčí Amna Šamsíová. "Zdravotnické úřady SAE navyšují testovací kapacitu a v nadcházejících dvou měsících budou provedeny další dva miliony testů," doplnila v příspěvku, který byl umístěn na twitterový účet vlády.

