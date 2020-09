Spojené arabské emiráty od srpna evidují prudký nárůst nově nakažených

Představitelka ministerstva zdravotnictví SAE vyzvala veřejnost, aby dodržovala odstupy. Lidé by se podle ní měli vyhýbat místům, kde se sdružuje hodně lidí a také by se neměli stýkat s infikovanými. Asi v 88 procentech z nově potvrzených případů byly totiž podle ní zdrojem nákazy tyto situace.

Do srpna měla epidemie covidu-19 v SAE spíše klesající trend. Největší přírůstek nově nakažených (994) země zaznamenala v květnu. Od 3. srpna, kdy země hlásila 164 nově nemocných, však počty nakažených rostou.

Od začátku pandemie se nákaza v SAE potvrdila u 76.911 lidí, z nichž 398 zemřelo. Podrobné statistiky pro každý ze sedmi emirátů však tamní vláda nezveřejňuje. V zemi žije asi deset milionů lidí, převážně cizinců.

Spojené arabské emiráty na začátku pandemie zavedly přísná opatření. V turisticky populárním Dubaji měsíc platila uzávěra a zákazy nočního vycházení byly na několik měsíců zavedeny celostátně.

Většina podniků a veřejných míst už je opět otevřena. Nadále však platí řada hygienických opatření včetně povinnosti nosit roušku mimo domov. Zahraničním turistům se Dubaj otevřel v červenci. Do dalších částí země však turisté nesmí. Hlavní město SAE, Abú Zabí, které je zároveň největším a nejbohatším emirátem, povoluje vstup pouze s negativním testem na koronavirus. Vládní činitel v srpnu varoval, že v případě nárůstu infikovaných může být opět zaveden zákaz nočního vycházení.

ČR řadí SAE mezi červené země a pro vracející se cestující z toho vyplývá při návratu dodržovat ochranná opatření a pokyny ministerstva zahraničí (test PCR a karanténní opatření). Vstup do SAE je umožněn emirátským občanům a rezidentům SAE. Vláda emirátu Dubaj oznámila, že turisté mohou cestovat do Dubaje od 7. července. Podrobné informace k požadavkům před odletem a při příletu do Dubaje jsou na webu Visit Dubai. Podmínkou pro vstup do země je negativní test na koronavirus. České velvyslanectví v SAE na svých stránkách uvádí, že "vzhledem k omezenému vstupu do emirátu Abú Zabí by mohly vzniknout problémy při poskytování případné konzulární pomoci turistům na území SAE mimo tento emirát".

Koronavirem nejpostiženější z šesti arabských zemí v oblasti Perského zálivu je zhruba 34milionová Saúdská Arábie. Nákaza se tam dosud potvrdila u více než 323.720 lidí a 4189 lidí tam s onemocněním covid-19 zemřelo.