Stovka Izraelců obsadila vyklizenou osadu na Západním břehu, patrně zakročí armáda

Podle deníku The Times of Israel dnes na místo dorazila izraelská armáda, která zřejmě osadníky donutí odejít.

Podpořit asi 20 izraelských rodin v návratu do osady Sa Nur přišlo několik poslanců vládní strany Likud, jejíž předseda Benjamin Netanjahu jako izraelský premiér v posledních letech slíbil získat kontrolu nad částí Západního břehu včetně tamních židovských osad. Ty jsou většinou zemí považovány za nelegální, protože byly vybudovány na okupovaném území.

Židovské osady začal Izrael stavět po šestidenní válce v červnu 1967, po které obsadil jordánský Západní břeh Jordánu i východní Jeruzalém, egyptský Sinajský poloostrov s Pásmem Gazy a syrské Golanské výšiny. Budování osad mimo jiné odsoudila rezoluce Rady bezpečnosti OSN v roce 2016, která je rovněž označila za porušení mezinárodního práva a která prošla díky tomu, že vláda tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy porušila předchozí praxi USA v OSN a při hlasování se zdržela.

Sa Nur je jednou ze čtyř osad na Západním břehu Jordánu, které byly spolu se všemi osadami v Pásmu Gazy vyklizeny v roce 2005 v rámci snah tehdejšího premiéra Ariela Šarona o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě chtějí Palestinci vytvořit svůj stát.

Do osady Sa Nur se pokusilo vrátit asi 200 židovských osadníků v roce 2015 při příležitosti desátého výročí vyklizení osady, tehdy je izraelská armáda donutila odejít.

Netanjahua v jeho záměru anektovat židovské osady podporoval americký prezident Donald Trump, jehož ministr zahraničí Mike Pompeo má ve středu dorazit do Izraele. Bude to přesně rok poté, co právě on oznámil, že podle americké vlády židovské osady na Západním břehu Jordánu neporušují mezinárodní právo. Joe Biden, který se podle amerických médií stane v lednu novým prezidentem USA, je proti výstavbě osad na Západním břehu.