Sýrie pořádá třetí "válečné" parlamentní volby

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Syřané v neděli zvolí poslance příštího parlamentu. Budou to už třetí volby pořádané za války, která trvá od roku 2011, připravila o život na 380.000 lidí, vyhnala z domovů miliony Syřanů a přivedla hospodářství do katastrofálního stavu. Stejně jako při volbách v letech 2012 a 2016 se ani tentokrát neočekává, že by hlasování přineslo změnu mocenských poměrů a ohrozilo monopol Socialistické strany arabské obrody (Baas).