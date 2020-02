"Od 1. prosince bylo vysídleno asi 520.000 lidí, většinu z nich - 80 procent - tvoří ženy a děti," uvedl David Swanson z OCHA.

Severozápadní syrské provincii Idlib a částem sousedních provincií Halab, Hamá a Latákíja dominuje islamistická skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která je někdejší syrskou větví Al-Káidy. Na místě působí také skupiny odpůrců vlády syrského prezidenta Bašára Asada. Ofenzivu v Idlibu zahájila syrská armáda loni v dubnu a do srpna, kdy bylo vyjednáno křehké příměří oznámené Moskvou, tam zahynula tisícovka civilistů. Boje znovu zesílily koncem listopadu.

More than 50 health facilities ceased operations amid mass displacement and hostilities in northwest #Syria last month.@WHO

calls for renewed international commitment to bring an end to this protracted and devastating crisishttps://t.co/x5pA3AWb35 pic.twitter.com/NY54RyBUX1