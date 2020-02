Syrské nálety v Idlibu usmrtily 33 tureckých vojáků. USA, NATO a OSN jsou eskalací konfliktu znepokojeny

Podle agentury AP jde o nejvyšší počet tureckých vojáků zabitých v Sýrii za jediný den od začátku ofenzivy v Idlibu loni v prosinci.

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která bojovou situaci monitoruje z Británie skrze své informátory v Sýrii, dříve uvedla, že o život v Idlibu přišlo 34 tureckých vojáků. Turecká agentura Anadolu s odvoláním na turecké úřady napsala, že Turecko po syrském útoku zahájilo odvetnou palbu ze vzduchu i země na cíle syrských vládních vojsk. O odvetné dělostřelecké palbě s odkazem na dva turecké bezpečnostní zdroje informovala také agentura Reuters.

Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS uvedlo, že turečtí vojáci, kteří se dostali pod palbu syrské armády, byli "v řadách teroristických formací". Tito "teroristé se snažili provést rozsáhlý útok na pozice syrských vládních vojsk".

Ministerstvo rovněž tvrdí, že ruské koordinační středisko nepřetržitě ověřuje u turecké strany souřadnice jejích jednotek, aby se nedostaly pod palbu. Podle údajů sdělených středisku se prý na místě, které syrští vojáci ostřelovali, údajně žádní turečtí vojáci neměli nacházet.

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo v prohlášení, že je situací v Idlibu velmi znepokojeno a stojí při Turecku, které je spojencem v rámci Severoatlantické aliance. Washington zároveň vyzval Damašek a jeho ruské a íránské spojence, aby ofenzivu v Idlibu okamžitě ukončili.

Child Rouaa is the only survivor that was rescued by our #WhiteHelmets teams following regime forces' artillery shelling on #Idlib City dawn on this day. The regime bombing killed her parents and two siblings. pic.twitter.com/d6zv6T2AZj