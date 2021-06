Tálibán chce, aby se z Afghánistánu stáhli i turečtí vojáci

"Turecko bylo součástí sil NATO posledních 20 let, takže by se měli z Afghánistánu stáhnout na základě dohody, kterou jsme podepsali se Spojenými státy 29. února 2020," sdělil agentuře mluvčí radikálního hnutí Suhajl Šahín na dotaz, jak Tálibán nahlíží na turecký návrh ohledně kábulského letiště. "Jinak je ale Turecko velká islámská země. Afghánistán s ní měl historicky vztahy. Doufáme, že s nimi budeme mít blízké a dobré vztahy, jakmile bude v zemi v budoucnu ustanovena nová islámská vláda," dodal.

Podle agentury Reuters tento vývoj vyvolává závažné otázky pro Spojené státy, další země a mezinárodní organizace, které mají mise v Kábulu, ohledně případné evakuace personálu, pokud by boje v zemi ohrožovaly hlavní město. Mohlo by to také zhatit naděje Ankary, která podle Reuters doufá, že nabídkou zlepší vztahy s Washingtonem. Ty mimo jiné zhoršil turecký nákup ruského protivzdušného systému S-400, kvůli kterému USA loni zavedly sankce vůči tureckému ředitelství obranného průmyslu. Turečtí činitelé uvedli, že nabídli zajistit správu a bezpečnost letiště v Kábulu po odchodu spojeneckých vojsk na květnovém setkání členů NATO.

Americký prezident Joe Biden v dubnu oznámil, že zbývající američtí vojáci se z Afghánistánu stáhnou do 11. září, kdy uplyne 20 let od teroristických útoků na New York a Washington, kvůli nimž invaze v Afghánistánu začala. K úplnému stažení vojsk se zavázala vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.

V pondělí nejvyšší velitel USA pro Blízký východ generál Frank McKenzie prohlásil, že stahování americké armády je už asi z poloviny dokončené a pokračuje hladce. Na postupném odchodu aliančních jednotek se shodli také ministři obrany a zahraničí ostatních států Severoatlantické aliance. Turecko má v zemi v současné době přes 500 vojáků, podotkla agentura Reuters.

Bezpečnostní situace v Afghánistánu se v poslední době zhoršuje, což vyvolává obavy, že se země propadne do chaosu a k moci by se mohl vrátit Tálibán. Austrálie minulý měsíc kvůli obavám o bezpečnost uzavřela své velvyslanectví v Kábulu a postoj Tálibánu k tureckému návrhu by mohl přimět další země ke stejnému kroku, píše Reuters.