Tálibán chce mírové vztahy se světem, uvedl afghánský premiér v prvním projevu

Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na půlhodinový zvukový projev premiéra zveřejněný stanicí RTA.

Radikální islámské hnutí Tálibán převzalo moc v Afghánistánu v polovině srpna poté, co se spojenecká vojska začala stahovat ze země. Tálibán se dnes snaží ukazovat mírnější tvář než během své předchozí vlády v letech 1996 až 2001. V nové afghánské vládě ale není žádná žena a mnoho žen se zatím nesmí vrátit do práce a do školy.

"Nechceme se vměšovat do vnitřních záležitostí cizích zemí, způsobovat jim problémy a zasévat v nich pocit nebezpečí," řekl premiér Achund. "Chceme s nimi mít dobré obchodní vztahy," dodal.

Premiér se od svého jmenování 7. září ještě nikdy neobjevil na veřejnosti a také sobotní projev byl jen zvukový, bez obrazu. Achund v poslední době čelí kritice na místních sociálních sítích za své mlčení, ačkoliv země se potýká se závažnou hospodářskou krizí, píše AFP. Organizace spojených národů už varovala, že s přicházející tuhou zimou v zemi hrozí "závažná humanitární krize".

"Topíme se v problémech, zatímco se snažíme dostat náš národ z bídy. Žádáme mezinárodní nevládní organizace, aby nezadržovaly svou pomoc a pomohly našemu vyčerpanému národu," uvedl premiér Achund.

Hospodářskou krizi by podle premiéra bylo možné vyřešit, kdyby se uvolnilo přibližně devět miliard dolarů (204 miliard korun) z rezerv afghánské centrální banky, které jsou z větší části uloženy ve Spojených státech, píše DPA.

Po srpnové změně režimu Spojené státy zmrazily konta afghánské centrální banky, která jsou uložena v USA. Světová banka a Mezinárodní měnový fond pozastavily své subvence pro Afghánistán. Kábul a Washington mají usednout k jednacímu stolu v katarském Dauhá už za několik dní.