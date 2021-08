Tálibán je 11 kilometrů od Kábulu. Poslední úniková cesta je letiště, lidem je jedno, kam poletí

Dnes večer dobyl také město Mazáre Šaríf na severu. Poslední cestou, jak uniknout před rychle postupujícím islamistickým hnutím, je mezinárodní letiště v Kábulu, kde se tvoří dlouhé fronty lidí, kteří jsou ochotni odletět prakticky kamkoli, popisuje situaci agentura AP.

Neustávající proud stojí první frontu u přepážek prodeje letenek, které se kvůli situaci posledních dní přesunuly přímo na parkoviště před samotný odletový terminál. Lidé před sebou tlačí objemná zavadla, do kterých se snaží vměstnat co největší část svého majetku, který by jim pomohl začít nový život v jiné zemi. Fronta postupuje velmi pomalu. Ti úspěšnější, kterým se podařilo zakoupit letenku, pak tráví další nejméně tři hodiny, aby se dostali do vnitřních prostor letiště. Dojemné scény loučení s rodinou nejsou výjimečné. S Tálibánem před branami Kábulu roste panika.

Kábulské letiště je nyní také jedinou přístupovou cestou do Afghánistánu pro americké vojáky, kteří přicházejí pomoci s evakuací svých kolegů a diplomatů. Do Afghánistánu by do konce víkendu mělo dorazit celkem 3000 amerických vojáků, jednotky přijížděly v pátek i dnes. Spojené státy počítají podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho s evakuací "tisíců lidí denně".

Na americké ambasádě v Kábulu ještě tento týden působilo 4200 zaměstnanců, několik tisíc Afghánců pro Američany pracovalo jako tlumočníci, další tisíce jim pomáhaly s logistikou nebo jako subdodavatelé a také tito lidé se obávají o svůj život po příchodu Tálibánu. Podle odhadů Pentagonu potřebují Američané do 31. srpna, kdy se hodlají ze země definitivně stáhnout, evakuovat celkem na 30.000 zaměstnanců, spolupracovníků a členů jejich rodin, píše agentura AFP.

Mezinárodní letiště Kábul nese oficiálně jméno mezinárodní letiště Hamida Karzáího, po prvním prezidentovi země po svržení Tálibánu v roce 2001. Letiště leží severovýchodně od města, mezi horami a jeho jediná přistávací dráha je dostatečně dlouhá, aby posloužila vojenským letadlům.

Přísná bezpečnostní pravidla a kontroly ještě před vstupem na letiště tu panovala i dříve, bezpečnostní služba hledala výbušniny v zavazadlech, aby předešla sebevražedným útokům. Zatímco dříve na letišti byli zejména obchodníci v oblecích, humanitární pracovníci a vojáci, dnes jsou zde davy zoufalých lidí z celého Afghánistánu, píše AP.

Letiště v Kábulu nejspíš v nejbližší době využijí také němečtí diplomaté a jejich spolupracovníci, jejichž urychlené stažení dnes oznámil Berlín. Původně byly repatriační lety v plánu až na konci srpna.