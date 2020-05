Tálibán kvůli svátku vyhlašuje na tři dny klid zbraní

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Afghánské hnutí Tálibán dnes u příležitosti nadcházejícího muslimského svátku íd al-fítr vyhlásilo klid zbraní. Oznámil to dnes mluvčí hnutí. Dočasné příměří začne stejně jako svátek v neděli a potrvá tři dny. Je to poprvé, co Tálibán vyhlásil jednostranný klid zbraní od svržení své vlády v roce 2001, píše agentura AFP.