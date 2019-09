Tálibán si pustí k tělu WHO, ale jen za určitých podmínek

Vedení Tálibánu totiž před pěti měsíci na jím ovládaných územích znemožnilo práci nejen WHO, ale také Mezinárodnímu výboru Červeného kříže (MVČK). Důvodem byla blíže neurčená "podezřelá aktivita" během očkovacích kampaní. Zákaz pro Červený kříž ale Tálibán zrušil už před dvěma týdny.

Obě mezinárodní organizace se v Afghánistánu plošným očkováním snaží vymýtit obrnu - západoasijská země je totiž jedním z posledních tří států světa, kde se toto virové onemocnění stále vyskytuje.

"Poté, co jsme si uvědomili nevýhody a naši zástupci byli (s WHO) v neustálém kontaktu a mnohokrát se setkali, jsme WHO udělili povolení k činnosti", uvedl nyní mluvčí Tálibánu.

Pracovníci WHO musí i tak dodržovat několik podmínek - vykonávat pouze zdravotnickou práci, očkovat jenom ve zdravotnických centrech a získat souhlas islamistů, pokud chtějí pro práci v kontrolovaných oblastech přijmout nové lidi.

Islamistické hnutí v Afghánistánu bojuje o území s afghánskou vládou a jejími spojenci a kontroluje nyní okolo 12 procent všech okrsků v zemi. Humanitární skupiny působící v Afghánistánu zdůrazňují, že se nestavějí na žádnou stranu.