Téměř 9000 nově nakažených v Izraeli. Nemocnice přestávají nápor zvládat

Odborníci varují před přetížením nemocnic a někteří uvádí, že se propouští do domácí péče pacienti, jejichž stav stále vyžaduje hospitalizaci, píše zpravodajský web The Times of Israel.

Zhruba devítimilionový Izrael od začátku pandemie zaznamenal již 248.133 nakažených, středeční bilance přitom vzrostla o 8919, což překonalo rekord z 25. září, kdy země hlásila 8385 nových případů infekce. V mezidobí počty nově nemocných podle izraelských médií klesly, jelikož se méně testovalo, a to zejména o víkendu a židovském svátku jom kippur. Ve středu bylo podle ministerstva zdravotnictví provedeno 65.694 testů, což je patrně rekord. Poměr pozitivních testů přitom tvořil 13,6 procenta.

Ve středu večer Izrael také zaznamenal další dvě úmrtí s onemocněním covid-19, čímž počet zemřelých od začátku pandemie vystoupil na 1571. V předchozích 24 hodinách přitom mrtvých s koronavirem v zemi přibylo 43.

Aktuálně nemocných je v Izraeli 68.811 lidí. Ve vážném stavu jich je 810, z nichž 206 vyžaduje plicní ventilaci. Odborníci varovali, že hrozí přetížení nemocnic, pokud pacientů ve vážném stavu bude více než 800.

zdroj: YouTube

Premiér Benjamin Netanjahu vyzval experty, aby do příštího týdne vypracovali plán pro případ, že nakažených ve vážném stavu přesáhne 5000.

Primáři interních oddělení ve středu uvedli, že nápor pacientů s covidem-19 a nedostatek personálu jim ztěžují péči o pacienty s jinými nemocemi. "Ze 111 interních oddělení v nemocnicích bylo na koronavirová oddělení proměněno již více než 40 procent," uvedl ředitel sdružení interní medicíny Avišaj Ellis.

"Musíme zařídit více míst a volných lůžek pro další pacienty s koronavirem," poznamenal lékař Guy Hošen z telavivské nemocnice Ichilov. "Propouštíme pacienty ve vážném stavu, kteří podle kritérií ministerstva zdravotnictví stále vyžadují kyslík," doplnil.

V Izraeli od 18. září platí celoplošná uzávěra, která by podle izraelských médií měla skončit až 14. října, namísto původně plánovaného 11. října. Tento týden byla opatření zpřísněna, omezeny jsou demonstrace a Izraelci se nesmí vzdalovat více než kilometr od domova. Od začátku pandemie je to v Izraeli již druhý "lockdown".